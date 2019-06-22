» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها

22 يونيو 2019 - 11:13 ص

تجرى شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” تحديثات لنظام التشغيل لـ16 جهازًا تابعًا لها، إلى “أندرويد كيو” الذي سيكون متاحًا اعتبارًا من خريف هذا العام.

وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أنها بدأت بالفعل استعداداتها التقنية لتنفيذ هذا التحديث الجديد لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل، وأنها تقوم حاليًا باختباره.

وأظهرت الشركة أنها “واثقة” من أن هواتفها الذكية ستتمكن من الوصول إلى تحديثات “أندرويد” المستقبلية، مضيفة: “ستستمر جميع الهواتف والأجهزة اللوحية من هواوي في تلقي تصحيحات الأمان وتحديثات أندرويد”.

وعن القائمة الكاملة للأجهزة التي سيتم إعدادها لاستخدام تحديث نظام تشغيل غوغل “أندرويد كيو”: -“بي 30 برو” (P30 Pro ) -“بي 30” (P30 ) – “ماتي “20 (Mate 20 ) – ” ماتي 20 برو” (Mate 20 Pro ) – “بورش ديزاين ماتي 20 آر إس” (PORSCHE DESIGN Mate 20 RS ) – “بي 30 لايت” (P30 lite ) – “بي سمارت 2019” (P smart 2019 ) – “بي سمارت بلس 2019” (P smart+ 2019 ) – “بي سمارت زاد” (P smart Z ) – “ماتي 20 إكس” (Mate 20 X ) – “ماتي 20 إكس” (Mate 20 X ) /(الجيل الخامس 5G ) – “بي 20 برو” (P20 Pro ) – “بي 20” (P20 ) – “ماتي 10 برو” (Mate 10 Pro ) – “بورش ديزاين ماتي 10” (PORSCHE DESIGN Mate 10 ) – “ماتي 10” (Mate 10 ) وذكر موقع “تاك رادار” أنه نقل عن مصدر موثوق أن سلسلة هواتف “هونور 20” (Honor 20 )، الجديدة التي تتضمن “هونور 20 برو” و”هونور 20 لايت”، ستحصل أيضا على تحديث “أندرويد كيو”.