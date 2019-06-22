ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

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أثبتت الأشعة التى أجراها المدافع أحمد حجازى، لاعب المنتخب الوطنى، صباح اليوم السبت، إصابته بكسر فى الأنف، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام زيمبابوى فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بأمم أفريقيا.

من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالى والمشاركة فى التدريبات والمباريات بشكل طبيعى، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة فى مثل هذه الحالة.

ويلتقى المنتخب الوطنى الأربعاء المقبل مع الكونغو، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ويتصدر الفراعنة المجموعة حاليًا بثلاث نقاط.


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