» بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

22 يونيو 2019 - 11:47 ص

تقدم المحامى سمير صبرى المحامى ببلاغ لأى النائب العام ضد المسئول عن الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة، بتهمة الإهمال خلال افتتاح البطولة الإفريقية.

وقال صبري في بلاغه: "نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي.. حدث تاريخي رائع شهد له العالم كله في افتتاح كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة وكان صورة رائعة في الإعداد والتنظيم والإخراج ولكن حدثت مشكلة أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل الافتتاح وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وكان ذلك علي إثر خطأ تقني في الإذاعة الداخلية، والذي يتعين معه إحالة المسئول عن هذا الخطأ والتقصير والإهمال المهني الجسيم والذي وبلا ادنى شك أساء إساءة بالغة لفخامة الحدث ما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا التحقيق فيما ورد به وتقديم المسئول للمحاكمة العاجلة".