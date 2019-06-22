حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية

22 يونيو 2019 - 12:01 م

سقط لاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، أثناء مران النسور الخضراء أمس، بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بوروندي اليوم السبت.

ونقل "كالو" إلى المستشفى بعد سقوطه مغشيًا عليه وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية.

نادي جينت البلجيكي علق على الواقعة، ليوضح حقيقة إصابته قائلا:"لحسن الحظ، لم يتعرض لاعبنا السابق صامويل كالو لأزمة قلبية، سقط مغشيًا عليه في المران بسبب الجفاف الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.. نتمنى لك الشفاء العاجل يا صامويل".