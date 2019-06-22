تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

عبد القادر وحيد
كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي عن أن موسم الرياض سيحمل عديدا من المفاجآت سيعلنها قريبا.
وكتب عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءا بسيطا مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا.
حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا????????????— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 21 يونيو 2019
عصر03:40 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:02
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37