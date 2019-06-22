  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
سفارة السعودية في واشنطن العاصمة

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

الثانوية العامة

طلاب الثانوية: التاريخ صعب والفيزياء غير مباشرة

المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

مجلس النواب اللبنانى

أطفال داخل البرلمان بدولة عربية.. تعرف على السبب

البشير

"البشير" يدلى باعترافات خطيرة عن قتل المتظاهرين

مصطفى بكري

مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

آل الشيخ

تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

امتحانات الثانوية العامة

أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

ارشيف

ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

دار القضاء العالى

بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

"الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"

دين ودنيا

افتاء
افتاء

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

الفاتيكان يصدم المثليين بهذا الأمر

#

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

#

إيناس الدغيدي تثير الجدل بتصريح جديد عن المحجبات

#

رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد متابعيها حول الحلف بالنبى.

وذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بيأن مصغر حد سؤال "ما حكم الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت؟".

وأجابت "الدار" بقولها "الحلف بما هو مُعَظَّم فى الشرع كالنبى صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة لا حرج فيه؛ لأنه تعظيمٌ لما عظَّمه الله، وظاهر عموم النهى عن الحلف بغير الله غير مراد قطعًا؛ لإجماع الفقهاء على جواز الحلف بصفاته سبحانه".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مستقبل وطن:حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" ويعكس ريادة مصرالقوية
» الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية
» عامل يقتل صديقه بطلقات نارية بالدقهلية
» بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق
» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب
» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها
» دراسة تحذر من ساعات اليد
» "الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"
» حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية
» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته
» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي