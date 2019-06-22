» الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية

خاص منتخب الكاميرون، أول مران له بعد ظهر اليوم، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

واستقبلت اللجنة المنظمة للبطولة بعثة المنتخب فجر اليوم بمقر إقامتهم بأحد الفنادق، وشهد استقبال البعثة إجراءات أمنية مشددة لتأمينها.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى، ويستهل المنتخب الكاميرونى حامل اللقب مواجهاته بلقاء غينيا بيساو الثلاثاء المقبل على استاد الإسماعيلية.