  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
سفارة السعودية في واشنطن العاصمة

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

الثانوية العامة

طلاب الثانوية: التاريخ صعب والفيزياء غير مباشرة

المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

مجلس النواب اللبنانى

أطفال داخل البرلمان بدولة عربية.. تعرف على السبب

البشير

"البشير" يدلى باعترافات خطيرة عن قتل المتظاهرين

مصطفى بكري

مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

آل الشيخ

تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

امتحانات الثانوية العامة

أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

ارشيف

ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

دار القضاء العالى

بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

مستقبل وطن:حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" ويعكس ريادة مصرالقوية

الحياة السياسية

الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

غادة عبد الرازق لـ"تريزيجيه": جامد جدًا

#

آل الشيخ: لهذه الأسباب لم احضر افتتاح أمم أفريقيا رغم دعوتي

#

عمرو أديب: "اللى بيحبونا وإللى بيكرهونا محدش قدر يقول حاجة"

#

مصر تتجاوز زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019

المنتخب الوطني

مستقبل وطن

كأس الامم

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 قائلا:"حفل أسطوري ومُبهر ويليق بمكانة وريادة مصر ويبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية وقادرة على تحقيق المستحيل في أوقات قياسية". 

وقال منظور، في بيان، إن خروج الاحتفال بهذا المُظهر المُشرف يعكس مدى الجهد المبذول من قبل المسئولين عن التنظيم سواء من الوزارات المعنية بإنهاء البنية الأساسية الرياضية وكذلك الأجهزة التنفيذية بالدولة، مُؤكدًا أن الدولة المصرية خاضت تحدي صعب ومُفاجئ وذلك بعد أن كان من المُقرر إقامة البطولة بالكاميرون ولكنها اعتذرت وفازت مصر بتنظيم البطولة قبل انطلاقها بما يقرب من 6 شهور فقط، فضلا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا، مُشيرًا إلى أن الحفل حاز على إعجاب الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم بالقارة السمراء ونقلته كافة وسائل الإعلام العالمية.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تنظيم البطولة على أرض مصر له عوائد اقتصادية وسياسية وسياحية وترفيهية، مُشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب المباراة الافتتاحية للبطولة والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني المصري بهدف دون رد والتي أكد فيها أن تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع سيكون بوابة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات في مباريات الدوري والكأس.

 

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مستقبل وطن:حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" ويعكس ريادة مصرالقوية
» الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية
» عامل يقتل صديقه بطلقات نارية بالدقهلية
» بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق
» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب
» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها
» دراسة تحذر من ساعات اليد
» "الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"
» حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية
» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته
» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي