"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

22 يونيو 2019 - 04:46 م

رفض رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري التعليق على مستوى محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "محرز"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن تركيزه ينصب حاليًا على منتخب الجزائر فقط في البطولة، مؤكدًا أن مباراة فريقه أمام كينيا غدا الأحد، لن تكون سهلة، خاصة وأن المنتخب لم يسبق له اللعب أمام هذا المنافس.

وأشار محرز إلى أنهم كلاعبين شاهدوا تسجيلات لعدد من مبارياتهم للتعرف عليهم عن قرب، موضحا أن منتخب الجزائر سيركز علي كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد في الفريق.

وشدد المهاجم الجزائري، على أن قيادته للفريق تضع عليه مسئولية كبيرة جدا وتجعله مطالبا بمضاعفة جهده عن باقى زملائه ويتمنى أن يكون على قدر تلك المسئولية الكبيرة.