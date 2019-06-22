» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر

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بدأت بعثة تجارية برازيلية تضم 80 شركة زيارة إلى مصر أمس تستغرق خمسة أيام، تشارك خلالها في منتدى اقتصادي يناقش إمكانيات تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى عقد اجتماع رجال أعمال في مقر هيئة الاستثمار.
وقال المستشار التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو محمد الخطيب، إن مجالات التعاون بين البلدين تتضمن مشروعات البنية التحتية، والإنشاءات، والتعاون في مجال السياحة والطيران، وإنتاج وتجارة السكر والإيثانول.
ويضم الوفد البرازيلي عددا من الشخصيات البرازيلية البارزة، منها حاكم ولاية ساو باولو الأسبق، وعمدة مدينة باريتوس، ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر البرازيلي، ورئيس شركة الكهرباء الوطنية، ورئيس هيئة تنظيم الكهرباء.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل بلغ ملياري دولار في عام 2018، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى البرازيل تتمثل في الأسمدة، والأثاث، والتوابل والأعشاب، والرخام والجرانيت، والأقطان والخيوط والغزول والملابس الجاهزة، ومنتجات الحرف اليدوية، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من البرازيل في اللحوم، والدواجن، والصويا، والذرة، والسكر، والقهوة، والمواشي الحية.

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