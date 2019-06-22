رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

22 يونيو 2019 - 05:28 م

تفاعل الملياردير نجيب ساويرس مع الدعوات للهتاف لنجم المصري المنتخب والأهلي السابق لكرة القدم، محمد أبوتريكة خلال المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية في القاهرة أمس.

وقبل انطلاق المباراة بين مصر وزيمبابوي، برزت دعوات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهتاف باسم أبوتريكة تحت هاشتاج "#اهتف_لتريكة"، وهي الدعوة التي تفاعل معها الجمهور، كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عقب المباراة.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة تعلق على هتاف الجماهير المصرية أمس لأبوتريكة، بالقول: "هتاف ابوتريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال سوايرس"، وهو ما رد عليه رجل الأعمال بالنفي قائلاً: "لا طبعا ده انا كنت بهتف معاهم .. هو يظل ابو تريكة بطلنا".

واختارت الجماهير خلال مباراة مصر أمام زيمبابوي الهتاف لـ "الماجيكو" عند الدقيقة الـ22 من الشوط الأول للمباراة، دلالة على الرقم الذي كان يرتديه مع المنتخب المصري والأهلي.

وتمالك أبوتريكة دموعه بصعوبة خلال الرد على الهتافات له خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت"، قائلاً: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وتابع: "لا أحتاج إلى هتافات، ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".