  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:28 م
بحث متقدم
عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

الكونغو وأوغندا

بث مباشر.. مباراة الكونغو وأوغندا

ترامب

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

رياض محرز

"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

روضة السيدة

بدء تسكين روضة السيدة والانتهاء خلال شهر

أرشيفية

الأردن تكشف السبب وراء انفصال خط الربط الكهربائي المصري

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

آخر الأخبار

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

وديًا.. الكاميرون يتعادل إيجابيًا مع مالي

#

حرق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

#

مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي

#

"المشاط" تعلن خبرًا سارًا للسياحة المصرية

قدم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي الحاكم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات.

وحسب "العربية" السعودية قال الفريق حميدتي: "أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان".

وأضاف: "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

ومن ناحية أخرى قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية"، مضيفًا: "نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان".

وقال الفريق حميدتي إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» عبورلاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر
» السبب الحقيقي لإقالة النائب العام في السودان
» مستقبل وطن:حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" ويعكس ريادة مصرالقوية
» الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية
» عامل يقتل صديقه بطلقات نارية بالدقهلية
» بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق
» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب
» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي