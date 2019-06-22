السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

22 يونيو 2019 - 05:51 م

قدم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي الحاكم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات.

وحسب "العربية" السعودية قال الفريق حميدتي: "أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان".

وأضاف: "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

ومن ناحية أخرى قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية"، مضيفًا: "نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان".

وقال الفريق حميدتي إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري".