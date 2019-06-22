خرائط “جوجل” تكشف سائقي التاكسي المحتالين

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"جوجل" تكشف الستار عن هاتفها الجديد

مع تنامي اعتماد الكثيرين على خدمات النقل مدفوعة الأجر، وبخاصة الخدمات المعتمدة على التطبيقات الإلكترونية مثل أوبر وكريم وغيرهما، وتفضيلها على اقتناء السيارات الخاصة، تتزايد الحاجة إلى تفعيل إجراءات الأمان، وهو ما أدركته شركة “جوجل” عملاق التكنولوجيا، حيث رصد موقع XDA Developers اختبار شركة جوجل ميزة جديدة في تطبيق خرائط جوجل Google Maps تحذر المستخدمين من قيام بعض سائقي التاكسي باتخاذ طريق أطول للحصول على أجرة أعلى.
وتقوم الميزة الجديدة بإرسال تنبيه إلى هاتفك في كل مرة ينحرف فيها السائق عن المسار المحدد بمقدار 500 متر، بهدف عدم استغلال السائق للركاب. 
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الميزة الجديدة في التطبيق مفيدة أيضا أثناء قيادة السيارة الخاصة بالركاب، حيث يقوم التطبيق بإعلامك إذا كنت قد اتخذت منعطفا خاطئا.
لتفعيل الميزة سيظهر خيار "البقاء أكثر أمانًا" في التطبيق في أسفل الشاشة بعد تحديد مسارك، انقر فوق هذا الخيار لإظهار قائمة تتيح لك "الحصول على تنبيهات خارج الطريق".
وهناك أيضا خيار "مشاركة رحلة مباشرة"، ما يسمح لأصدقائك برؤية طريقك وتتبع تقدمك في الوقت الفعلي، وهذا يفيد جدا إذا كان الراكب صغير السن مثل أحد الأبناء، أو كان يستخدم الطريق لأول مرة، وبمجرد تنشيط الميزة، ستظهر رسالة في الجزء العلوي من شاشتك لإعلامك أنك في الطريق والوقت والمسافة إلى وجهتك.
وقد بدأ اختبار هذه الميزة حاليًا في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة والهند، ومن المتوقع أن تطرحها جوجل على نطاق أوسع إذا نجحت التجربة.
وكانت “جوجل” قد أطلقت الشهر الماضي ميزة جديدة في تطبيق خرائطها تنبه السائقين عند الاقتراب من رادار السرعة

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