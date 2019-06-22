» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف

22 يونيو 2019 - 06:44 م

أصيب شخصان، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكى أمام قرية 3 التابعة لمركز سمسطا بالصحراوى الغربى بدائرة محافظة بنى سويف

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمود أمين محمد 21 سنة، طالب، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمود محمد حماد 29 سنة، ومقيم بمركز بنى مزار التابع لمحافظة المنيا مصابا بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم