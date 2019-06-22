  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

منتخب نجيريا

بث مباشر.. مباراة نيجيريا وبورندي

عمر البشير

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

جاريد كوشنر

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

ترامب

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

رياض محرز

"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

اوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين

الرياضة

صورة من المباراة
منتخب مصر

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

منتخب الكونغو الديمقراطية يصل مصر للمشاركة بـ"أمم أفريقيا"

#

بتروجت يتخطى مصر المقاصة بثنائية

#

«حسن شحاتة» يزف بشرى سارة للمصريين

#

المقاصة يسخر من الأهلي: مستواه لا يؤهله لريمونتادا أمام صنداونز

تراجع المنتخب الوطنى، للمركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى، بأمم أفريقيا، بعدما فاز المنتخب الأوغندى على نظيره الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ستاد القاهرة الدولى.

وكان الفراعنة حققوا الفوز على منتخب زيمبابوى فى المباراة الإفتتاحية التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، ليصبح أوغندا فى المركز الأول بفارق هدف عن المنتخب الوطنى.

جاء ترتيب المجموعة الأولى بعد جولتين من دور المجموعات كالتالى..

أوغندا فى المركز الأول برصيد 3 نقاط وإحراز هدفين

مصر فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط وإحراز هدف وحيد

زيمبابوى فى المركز الثالث برصيد 0 من النقاط، واستقبال هدف وحيد

الكونغو الديمقراطية فى المركز الأخير برصيد 0 النقاط، واستقبال هدفين

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» 5 سنوات حبس لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج
» انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد
» الحبس 3 سنوات ل3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية
» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
» عبورلاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر
» مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات و"جونيبر نتوركس"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي