» الإثنين.. التعليم تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي

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الدكتور طارق شوقى

الصف الاول الثانوي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018 /2019، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2019 بديوان عام الوزارة.
وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019، للصف الأول الثانوي، في مايو الماضي، بـ2275 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، وبدأت بامتحان اللغة العربية.

وتعد الامتحانات التي تقدم إليها نحو 580 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book"، وعقدت هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتم الامتحان بشكل إلكتروني دون إنترنت اعتمادا على الشبكات الداخلية ب1700 مدرسة حكومية مجهزة.


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