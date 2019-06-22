» «كوليبالي»: الجزائر أقوى منافسينا في مجموعتنا

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الجزائر

المصريون

كان.

أكد كاليدو كوليبالي، مدافع منتخب السنغال ونابولي الايطالي، أن منتخب الجزائر هو أقوى المنتخبات المنافسة لهم على التأهل إلي الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو، كونه يضم لاعبين على أعلى مستوى فني.

وقال كوليبالي في تصريحاته: "مباراة تنزانيا لن تكون سهلة على السنغال، خاصة وأنهم يلعبون كرة جماعية بشكل جيد ويقدمون أداءًا مميزًا تحت قيادة مدربهم إيمانويل ايمونيكي، ويعد منتخب الجزائر أقوى منافسينا في المجموعة".

كما أشاد كوليبالي بمصر قائلًا:"المناخ هنا جيد للغاية ويساعدهم على التألق وإظهار قدراتنا الفنية".

كما أثنى نجم نابولي الإيطالي على أرضية ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف مباريات منتخب بلاده بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا.


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