التحقيق مع عاطل بتهمة اغتصاب فتاة قاصر لمدة شهر

22 يونيو 2019 - 08:52 م

تباشر نيابة العمرانية التحقيق مع عاطل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة قاصر لمدة شهر، بعد استدراجها لشقته بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض الفتاة على الطب الشرعى لبيان صحة البلاغ من عدمه.

وتلقي قسم الطالبية بلاغا من شعبان. م 50 سنة، سائق وابنته إسراء، 17 سنة، ربة منزل بتعرضها للاغتصاب.

وجاء في البلاغ أن الفتاة خرجت من المنزل منذ شهر مضى، ولم تعد، وعند عودتها أخبرت والدها أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه بمنطقة الكنيّسة وعاشرها جنسيا لمدة شهر.

وبالتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم يدعى "أحمد. ح" 42 سنة، عاطل ومقيم بشارع عبده دبور بالكنيسة، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات وضرب.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه التقى المجني عليها بميدان الجيزة، واستدرجها لمنزله مدعيًا عطفه عليها ومعاملتها كابنته وتعدى عليها جنسيا، وأفقدها عذريتها، واستمر في معاشرتها لمدة شهر، ثم أطلق سراحها من منزله.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.