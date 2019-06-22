«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

22 يونيو 2019 - 09:08 م

رسالة منسوبة لمحمود عزت نائب مرشد الإخوان تقسم الجماعة



عصام تليمة ردًا على رسالة نائب المرشد: نشكر القائم على «أكونت» محمود عزت على سرعة الاستجابة بعد سؤالى

الزعفرانى: نائب المرشد ما يزال حيًا.. وغالبًا موجود فى اليمن

إسلاميون: اختفاء محمود عزت منذ 6 سنوات يرجح فرضية وفاته

يعتبر محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من أخطر الشخصيات داخل الجماعة، بل إن البعض يعتبره الصندوق الأسود للجماعة على مدار سنوات طويلة، فمنذ رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن حكم مصر في ثورة 30 يونيو 2013، لم يظهر محمود عزت نائب مرشد الإخوان في أي صورة أو مقطع فيديو مصور؛ مما أوحى لكثيرين أن نائب المرشد قد تُوفي.

إلا أن صدور بيانات إخوانية مؤخرًا تحمل توقيع الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، قد فتح باب التكهنات مؤخرًا حول حقيقة وجود نائب المرشد على قيد الحياة أم وفاته؛ وهو ما أشار إليه عصام تليمة، القيادي الإخواني المنشق مؤخرًا، الذي طالب بخروج محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، إلى الإعلام، والإعلان عن وجوده على قيد الحياة، بدلًا من إصدار بيانات تحمل توقيعه دون وجوده.

الخبراء في شئون الحركات الإسلامية، اختلفوا حول مصير محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، فمنهم من أكد أن "عزت" ما زال حيًا ولم يمُت كما يعتقد أو يظن البعض، غير أنه لا يظهر تجنبًا للاغتيالات أو القبض عليه أو الاختطاف، وأن نائب المرشد غالبًا متواجد في اليمن منذ خروجه من مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤكدين أن اليمن من أكثر الدول أمانًا بالنسبة إليه، خاصة أنه عاش بها فترة، إضافة إلى المناطق الجبلية والقبائل، وبالتالي لن يستطيع أحد الوصول إليه بسهولة، فضلًا عن أن حزب الإصلاح اليمني الإخواني يقوم بتوصيل ما يريده من رسائل وتعليمات.

بينما أكد آخرون، أن اختفاء نائب مرشد الإخوان يفتح باب التكهنات على مصراعيه، ومن الوارد أنه مات، ومن المتوقع أنه موجود أو خاضع بأحد الأجهزة المخابراتية الإقليمية أو الدولية؛ للاستفادة منه ومما يحمله من معلومات، إذ يعتبر الآن أخطر شخصية بالجماعة.

وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المحللين والمختصين في شئون الحركات الإسلامية في البيانات التي تصدر عن محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، وحقيقة وجوده من عدمه.

رسائل «عزت» تثير الجدل

أثارت الرسالة التي أصدرها موقع الإخوان مؤخرًا والمنسوبة إلى محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، جدلًا واسعًا بين قيادات التنظيم، فقد تضمنت رسالة "عزت" تهنئةً لعناصر الإخوان بعيد الفطر، كما تضمنت رسالة تحريض لعناصر الإخوان لإنقاذ قياداتهم المتواجدين فى السجون.

وقد جاءت تلك الرسالة فى الوقت الذى تتهم فيه قيادات إخوانية لعواجيز الإخوان، بكتابة رسائل محمود عزت وكتابة اسمه عليها؛ من أجل وقف الجدل الداخلى بشأن أسباب اختفاء القائم بأعمال مرشد الإخوان.

حيث سخر عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا، من رسالة محمود عزت، قائلًا فى تصريح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نشكر القائم على أكونت محمود عزت على سرعة الاستجابة بعد سؤالي: أين محمود عزت نائب المرشد؟ وكل عام والقائم على أكونت محمود عزت بخير".

محمود عزت لم يسافر إلى بريطانيا

من جانبه، قال الدكتور خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان ما زال حيًا ولم يمُت كما يعتقد أو يظن البعض، غير أنه لا يظهر تجنبًا للاغتيالات أو القبض عليه أو الاختطاف.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «الزعفراني»، أن محمود عزت غالبًا متواجد في اليمن منذ خروجه من مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مرجعًا أن اليمن من أكثر الدول أمانًا بالنسبة إليه، خاصة أنه عاش بها فترة، إضافةً إلى المناطق الجبلية والقبائل؛ وبالتالي لن يستطيع احد الوصول إليه بسهولة، فضلًا عن أن حزب الإصلاح اليمني الإخواني يقوم بتوصيل ما يريده من رسائل وتعليمات.

وتابع القيادي السابق بالجماعة، قائلًا: «حزب الإصلاح يقوم في تكتم شديد بتوصيل تعليمات ورسائل محمود عزت للجماعة، كما يتيح له التواصل معهم بسهولة ودون رقابة، كذلك يوفر له الحراسة اللازمة، ومن ثم مكوثه في اليمن هو الأفضل له، حيث يتوفر له ما لا يمكن في الغالب توفيره في دول أخرى».

الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أشار إلى أن محمود عزت لم يسافر إلى بريطانيا أو غيرها من الدول الأخرى التي تعتبر ملجأ أمانًا بالنسبة إلى أعضاء وقيادات كثيرة من جماعة الإخوان؛ لأنه سيكون هناك مهددًا بالاغتيال أو الاختطاف، علاوة على أنه لن تستطيع الجماعة توفير الحراسة والحماية اللازمة له.

واختتم حديثه قائلًا: «هو حي ويباشر مهامه بحرية ويتواصل في حرص وتكتم مع بعض القيادات، وعدم ظهوره لا يعني أنه مات».

اختفاء محمود عزت يثير التساؤلات

أما سامح عيد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والقيادي السابق بالإخوان قال إن اختفاء محمود عزت وعدم ظهوره سواء في شريط فيديو أو تسجيل صوتي يثير التساؤلات والغموض حول مصيره، وما إذا كان حيًا أو ميتًا.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن الحديث عن أن شخصًا أو شخصين فقط هما من يتواصلان معه للحصول على التعليمات والقرارات يعتبر ضربًا من الخيال ومستحيل أن يحدث، بل إنه يفتح باب التساؤلات أيضًا، مشيرًا إلى أن عدم ظهوره وفي نفس الوقت صدور رسائل تحمل اسمه يشير بشكل أو بآخر إلى أنه مات.

القيادي السابق بالجماعة، أشار إلى أنه اختفاء القائم بأعمال المرشد يفتح باب التكهنات على مصراعيه، مستكملًا: «من الوارد أنه مات، ومن المتوقع أنه موجود أو خاضع بأحد الأجهزة المخابراتية الإقليمية أو الدولية؛ للاستفادة منه ومما يحمله من معلومات، إذ يعتبر الآن أخطر شخصية بالجماعة، أما محمود حسين وإبراهيم منير فهما شخصان ضعيفان».

ونوه "عيد"، بأنه إذا كان عصام تليمة يعلن على الملأ تشككه بشكل واضح من وجود محمود عزت، فما بالنا بمن هم دونه»، مضيفًا أنه بعد ذلك التشكيك من الواجب على الجماعة إصدار مقطع فيديو له يؤكد أنه على قيد الحياة؛ لقطع الشك باليقين، أما استمرار الوضع على ما هو عليه فيرجح كفة أنه مات.

وتساءل "عيد": «هل الجماعة لا تستطيع إصدار مقطع فيديو لمحمود حسين؟ ولماذا لا تريد توضيح حقيقة الأمر وما إذا كان حيًا أو ميتًا؟ ولماذا تترك الأمر للشك والريبة والقيل والقال؟»، مستكملًا: «البغدادي زعيم تنظيم داعش عندما أثير حديث عن وفاته ظهر بعد فترة في مقطع فيديو وتحدث من خلاله عن بعض الأحداث الجارية ليؤكد أنه متابع لما يقع وأنه لا زال حيًا».

وأشار «عيد»، إلى أن محمود عزت ليس مطلوب رأسه، إضافة إلى أن التهم الموجهة إليه ليست كالموجهة لخيرت الشاطر أو محمد بديع، كما أنه لم يظهر على منصة رابعة ككثيرين، ومن ثم فاختفاؤه غريب ولا معنى له.