ترامب: سنفرض عقوبات إضافية "مشددة" على إيران

22 يونيو 2019 - 10:30 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنّ إدارته ستفرض عقوبات إضافية "مشددة وضخمة" ضد إيران، الإثنين المقبل.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" عقب وصوله إلى منتجع كامبد ديفيد حيث يعقد اجتماعات مع مستشاريه لبحث الملف الإيراني في ضوء التطورات الجارية.



وأضاف: "لا يمكن أن يكون بحوزة إيران أسلحة نووية، وبموجب خطة أوباما (الرئيس الأمريكي السابق) كانت لتصبح إيران دولة نووية في سنوات قليلة، وهذا غير مقبول، سنفرض عليهم عقوبات إضافية مشددة وضخمة الإثنين".



ولم يوضح ترامب طبيعة هذه العقوبات، غير أن أعرب في الوقت ذاته عن أمله في رفع العقوبات عن طهران يوما ما.



وتابع: "أطمح لليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران، فتصبح من جديد دولة مزدهرة ومنتجة، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل".



وفي وقت سابق السبت، شدد الرئيس الأمريكي على استعداده للتفاوض "سريعا" مع طهران على صفقة نووية جديدة.



وتابع: "في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فسأكون أفضل أصدقائهم، وسيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا".

