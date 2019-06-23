» البرازيل تكتسح بيرو بخماسية وتتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"

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الرياضة

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

المصريون ووكالات

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تأهل منتخبا البرازيل وفنزويلا، السبت، إلى ربع نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).
واستعاد المنتخب البرازيلي بريقه وطريقة لعبه المعروف بها، واكتسح نظيره البيروفي بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة.
وأحرز خماسية السامبا، كاسيميرو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون سوسا وداني ألفيش وويليان في الدقائق 12 و19 و32 و53 و90 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة إهدار البرازيل لضربة جزاء عبر غابرييل خيسوس في الدقيقة 90+4 من زمن اللقاء.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب منتخب فنزويلا على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف لهدف.
أحرز ثلاثية فنزويلا، داروين ماتشيز (هدفين) وجوزيف مارتينز في الدقائق 2 و55 و86 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدف بوليفيا الوحيد عن طريق ليونيل غاستينيانو في الدقيقة 82 من زمن المباراة.
بذلك، تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 7 نقاط، وفنزويلا الثاني برصيد 5 نقاط وتأهلا لربع النهائي.
وتحتل بيرو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتنتظر نتائج أخر جولة في المجموعتين الثانية والثالثة لتحديد موقفها من التأهل ضمن أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث في المجموعات الثلاث، ويتذيل الترتيب بوليفيا دون رصيد من النقاط. 

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