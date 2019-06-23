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صاحب دعوة خلع الحجاب: أبو تريكة المغرور رفض السلام عليّ

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أبو تريكة
أبو تريكة

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ابو تريكة

شريف الشوباشي

كشف الكاتب شريف الشوباشي - صاحب دعوة خلع الحجاب - قصة طريفة جمعت بينه وبين محمد أبو تريكة ، نجم منتخب مصر السابق.

وقال "الشوباشي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "رأيت ابو تريكة حبيب الخـ..... مرة واحدة فى حياتى بقاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى من اكثر من 10 سنوات وكان مسافر يتعالج حسب ما قرأت فى الصحف".

وأضاف: "بدا لى شخص شديد الغرور لا ينظر إلى أحد ويمشى بخيلاء وكأن الناس حوله "شفافين" ، فهو مثل كل المتطرفين لا يهتم بالبشر ولا بمن حوله لانه يتصور أنه على علاقة خاصة بالرب وبالسماء فلا يعبأ بالبنى آدمين".

وأضاف: "ابتسمت له لكى أحييه لأنى أعتبره لاعب كرة موهوب جدا لكنه تجاهل وجودى وليس وجودى أنا فقط وانما وجود جميع الموجودين للسبب الذى شرحته.. فعلاقته بالله مباشرة وليس بحاجة إلى أى إنسان".

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