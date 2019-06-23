  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:55 ص
بحث متقدم
الدولار

نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

عمرو أديب

أديب يفجر مفاجآت مدوية عن "صفقة القرن"

أبو تريكة

صاحب دعوة خلع الحجاب: أبو تريكة المغرور رفض السلام عليّ

محمد هنيدي

أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

الفنان أشرف زكي

أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

عمرو أديب

"أديب": هذا ما قاله العالم عن افتتاح بطولة الأمم

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

أديب يفجر مفاجآت مدوية عن "صفقة القرن"

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

#

«السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»

#

صهر "ترامب" يفجر فضيحة عن صفقة القرن

#

"أديب" يفجر مفاجأة مدوية عن صفقة القرن

صفقة القرن

اديب

سلط الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الضوء على تصريحات جاريد كوشنر - مستشار الرئيس الأمريكي - بشان صفقة القرن.

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : مؤتمر البحرين سيتضمن حضور بعض الدول العربية بتمثيل منخفض والصفقة التي عرضها كوشنر تقضي بأن يحصل الفلسطينيون على 25 مليار دولار ، بينما تحصل مصر على 9 مليار دولار والأردن على 5 مليار دولار و لبنان على مبلغ مشابه".

وأضاف: "سيبني ممر يربط بين غزة والضفة بمبلغ 5 مليار دولار وسيعطي المبلغ الباقي للفلسطينيين لكي يبنوا مدارس ومستتشفيات وغيره".

وتساءل "أديب" : "بعد عشرات السنين من الكفاح والنضال والدم، في الآخر نتراضى بقرشين؟، مشيرًا إلى أن "دي مش أرقام، ولو أرقام فمصر تنفق أكثر من 2 مليار دولار على دعم الخبز سنويًا".

اعتبر "أديب" أن الصفقة ستنتهي إلى حل الدولة الواحدة، حيث يتمتع الفلسطيني بالمواطنة في "دولة إسرائيل"، بينما يتلاشى حق العودة بالنسبة لملايين الفلسطينيين اللاجئين في الشتات.


وأنهى كلامه قائلا: "لا أظن أن أحدًا في العالم العربي سيقبل بهذا الكلام".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» درة تتعرض لإهانة من أحد متابعيها .. وترد: أنا نضيفة
» بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس
» فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك
» إياد نصار: لهذه الأسباب لا أحب إظهار زوجتي في الإعلام
» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة
» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي