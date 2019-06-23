أديب يفجر مفاجآت مدوية عن "صفقة القرن"

23 يونيو 2019 - 06:33 ص

سلط الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الضوء على تصريحات جاريد كوشنر - مستشار الرئيس الأمريكي - بشان صفقة القرن.



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : مؤتمر البحرين سيتضمن حضور بعض الدول العربية بتمثيل منخفض والصفقة التي عرضها كوشنر تقضي بأن يحصل الفلسطينيون على 25 مليار دولار ، بينما تحصل مصر على 9 مليار دولار والأردن على 5 مليار دولار و لبنان على مبلغ مشابه".



وأضاف: "سيبني ممر يربط بين غزة والضفة بمبلغ 5 مليار دولار وسيعطي المبلغ الباقي للفلسطينيين لكي يبنوا مدارس ومستتشفيات وغيره".





وتساءل "أديب" : "بعد عشرات السنين من الكفاح والنضال والدم، في الآخر نتراضى بقرشين؟، مشيرًا إلى أن "دي مش أرقام، ولو أرقام فمصر تنفق أكثر من 2 مليار دولار على دعم الخبز سنويًا".

اعتبر "أديب" أن الصفقة ستنتهي إلى حل الدولة الواحدة، حيث يتمتع الفلسطيني بالمواطنة في "دولة إسرائيل"، بينما يتلاشى حق العودة بالنسبة لملايين الفلسطينيين اللاجئين في الشتات.

وأنهى كلامه قائلا: "لا أظن أن أحدًا في العالم العربي سيقبل بهذا الكلام".