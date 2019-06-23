نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

23 يونيو 2019 - 06:41 ص

تنبأ الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.



وقال "الفقي" في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" : "الدولار سوف ينخفض إلى 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية العام صناديق الاستثمار غير المباشر الأجنبية بدأت في ضخ 5 مليارات دولار، ومصر من أفضل الأسواق الاقتصادية الناشئة".



وأضاف: "السر في تراجع الدولار هو زيادة المعروض منه في السوق المصري من إيرادات قناة السويس و والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين من الخارج، والسياحة".