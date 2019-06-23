» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة

23 يونيو 2019 - 06:51 ص

تحدثت زينب فياض - ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي - عن والدتها ، وذلك لأول مرة منذ سنوات بسبب القطيعة بينهما .



وقالت "زينب" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : " "لو كان أبي هو قلبي، فإن ‏أمي هي نبض قلبي، انتهى".‏



جدير بالذكر أن "هيفاء" تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى نقلها للمستشفى ، ما جعل شقيقتها "رولا يموت" تقرر التصالح معها بعد سنوات من القطيعة بينهما .



وكانت "زينب" تتجنب الحديث عن والدتها وإن كانت نشرت لومًا في عيد الأم الماضي للأمهات المقصرات في حق أبنائهن ، كما كانت هيفاء تتجنب تماما الحديث عن ابنتها في وسائل الإعلام.



