» فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك

23 يونيو 2019 - 07:20 ص

وضعت الفنانة ندى بسيوني حدًا للشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بالزواج من نجم الزمالك السابق أيمن يونس.



وردت "ندى" على متابع سألها عم إذا كانت متزوجة من أيمن يونس لترد قائلة: "الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجأة إن عمرنا ما اتقابلنا وأنا مش متجوزة .. نهدى بقى هاه نهدى".

