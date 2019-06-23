  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:56 ص
بحث متقدم
الدولار

نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

عمرو أديب

أديب يفجر مفاجآت مدوية عن "صفقة القرن"

أبو تريكة

صاحب دعوة خلع الحجاب: أبو تريكة المغرور رفض السلام عليّ

محمد هنيدي

أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

الفنان أشرف زكي

أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

عمرو أديب

"أديب": هذا ما قاله العالم عن افتتاح بطولة الأمم

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

السابق

فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك

الصفحة الأخيرة

أيمن يونس: وجود الحضري في المنتخب دفعة للشناوي
أيمن يونس: وجود الحضري في المنتخب دفعة للشناوي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب

#

هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة تدافع عن المثليين

#

شاهد.. انكشاف مؤخرة فنانة شهيرة على المسرح

ندي بسيوني

وضعت الفنانة ندى بسيوني حدًا للشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بالزواج من نجم الزمالك السابق أيمن يونس.

وردت "ندى" على متابع سألها عم إذا كانت متزوجة من أيمن يونس لترد قائلة: "الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجأة إن عمرنا ما اتقابلنا وأنا مش متجوزة .. نهدى بقى هاه نهدى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» درة تتعرض لإهانة من أحد متابعيها .. وترد: أنا نضيفة
» بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس
» فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك
» إياد نصار: لهذه الأسباب لا أحب إظهار زوجتي في الإعلام
» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة
» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي