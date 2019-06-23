تراجع جديد للدولار.. ليسجل هذا الرقم

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام، متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 23 يوليو تراجعا جديدا ليسجل في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.


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