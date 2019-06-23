تغيير مسار الطيران السعودي.. لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

تويتر

السعودية

غيرت الخطوط الجوية السعودية  مساراتها، إلى بعض الأجواء الآسيوية،  بعيدًا عن إيران.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، مساء السبت، تغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني.

جاء هذا الإعلان عبر تغريدة للخطوط الجوية السعودية على تويتر نافية أن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

وكان مبعوث أمريكا الخاص بالشأن الإيراني قد التقى، يوم الجمعة الماضي، بمستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني.

وقال المبعوث الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، إن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.

وذكر المبعوث الأمريكي، بريان هوك، أن العقوبات المفروضة على إيران "أتاحت حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكي قد أعلنت، أن هوك "سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. كما سيناقش العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان".

 


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