  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:57 ص
بحث متقدم
صورة من الفيديو

شاهد ..عاد من القبر بعد وفاته سمعه المارة

ارشيف

تفاصيل عملية الانقلاب بإثيوبيا

ارشيف

أول تعليق من "السيسى" على تنظيف مدرجات استاد القاهرة

قطع الطريق

غضب جزائري بسبب مهرجان للعراة

منتخب مصر

"أجيرى" يعالج أخطاء الفراعنة بمران المنتخب

الطيران السعودي

تغيير مسار الطيران السعودي.. لهذا السبب

الدولار

تراجع جديد للدولار.. ليسجل هذا الرقم

إحالة المتهمة بإدارة 80 موقعًا جنسيًا للمحكمة

كشف غموض جريمة "القناطر": الزوجة سلمت "العشيق" لزوجها

صلاح

صديق صلاح يكشف سبب غريب وراء تراجع مستواه في مباراة زيمبابوي

الدولار

نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

"أجيرى" يعالج أخطاء الفراعنة بمران المنتخب

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» تكشف مفاجأة بشأن قميص «حجازي»

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وزيمبابوي

#

نادر السيد يكشف عن حارس عرين المنتخب أمام زيمبابوي

#

الموعد والقنوات الناقلة لودية مصر وغينيا

افريقيا

منتخب

بطولة

فراعنة

امم

يواصل المنتخب الوطنى تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الكونغو الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم.

ويعمل "أجيري" المدير الفنى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة زيمبابوي خاصة التمركز الدفاعى فى خط الدفاع والأطراف، فضلاً عن الفردية فى الأداء.

وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي فى مباراته الأولى بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» درة تتعرض لإهانة من أحد متابعيها .. وترد: أنا نضيفة
» بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس
» فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك
» إياد نصار: لهذه الأسباب لا أحب إظهار زوجتي في الإعلام
» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة
» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي