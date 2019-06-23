تفاصيل عملية الانقلاب بإثيوبيا

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قتل رئيس حكومة أمهرة بإثيوبيا ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت أمس، وفقا لما أعلنته مصادر إعلامية.

وأعلن التليفزيون الإثيوبي اليوم الجهة المنفذة للانقلاب مشيرًا إلى أن جنرال في الجيش وراء المحاولة.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أعلن إصابة رئيس ركان الجيش الأثيوبي الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

كما أعلنت أثيوبيا، مساء أمس السبت فشل محاولة انقلاب ضد زعيم أمهرة دون أن تحدد الجهة التي تقف ورائها، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف فى مدينة بحر دار فى ولاية أمهرة.


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