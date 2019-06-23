  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

ضاحي خلفان تميم

ضاحي خلفان: أعرف هذا الأمر عن قطر منذ 15 عامًا

الغزوالي

وزير الدفاع السابق يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

احلام مستغماني

بعد وفاة والدتها.. روائية شهيرة تقضى 10 سنوات فى هذا المكان

ارشيف

الحاضرون والغائبون بمؤتمر البحرين

الرئيس السيسي

رئيس "فيفا" يشكر السيسي على كرم الضيافة

ارشيف

تفاصيل عملية الانقلاب بإثيوبيا

استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا

الرياضة

ارشسيف
ارشسيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

سمعه المارة..فعاد من القبر بعد وفاته

#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

#

زيارة مفاجئة من وزير خارجية فرنسا للمغرب.. تعرف على السبب

#

مجموعة من النساء يخطفن رجل أعمال .. والشرطة تكتشف مفاجأة

تويتر

الكلب

استقبل منتخب الأرجنتين للسيدات، استقبالا حارا من قبل المئات المشجعين الذين توافدوا على مطار إيزيزا الدولي، للاحتفال بعودة اللاعبات إلى بلادهن على خروجهن المبكر من دور المجموعات في مونديال فرنسا.

وقالت إستيفانيا بانيني قائدة المنتخب، إنها سعيدة للغاية بهذا الاستقبال المفاجئ من جانب الجماهير.

وأضافت: "نشعر بدعم الجميع وهذا هو المهم، في كأس العالم أظهرنا الأرجنتين والمرأة الأرجنتينية، أتمنى أن تتفهم البلاد ذلك، وتواصل دعمنا بعد هذا الكفاح لتطوير الكرة النسائية".

وأوضحت المدافعة ألدانا كوميتي: "التعادل مع أسكتلندا في آخر مباريات المجموعة، حرم الجمهور الأرجنتيني من رؤية منتخبهم في دور الـ16".

وتابعت: "من الجيد أن يدرك الجميع الجهود التي بذلناها، ولكن في المباراة الأخيرة ضد اسكتلندا، كان علينا المخاطرة في الهجوم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق
» سيناتور أمريكي: ليس من حق أي جهة أن تتدخل في الشأن السوداني
» "النني" يتلقى خبرًا سارًا بمعسكر الفراعنة
» هل يجوز أداء صلاة العيد بدون خطبة.. جمعة يرد
» شاهد.. فيديو نادر لنانسي عجرم مع والدها
» الغزواني يتصدر نتائج فرز صناديق الانتخاب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي