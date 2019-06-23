القبض على دجال الغردقة

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أحمد الشربينى

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ألقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، القبض على عاطل يقوم بالنصب على المواطنين بالدجل.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد بالقبض على "رمزى.ح.م"، عاطل ومقيم ثان الغردقة والسابق اتهامه فى 12 قضية متنوعة وبحوزته 86 ورقة مدون عليها عبارات للدجل والشعوذة هاتف محمول.

تبين أن المتهم يقوم بطبع أوراق بأنه معالج روحانى وتوزيعها على المواطنين، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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