سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والجهات الأمنية المختلفة التي ساهمت في خروج حفل الافتتاح بهذا المنظر المشرف.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: "أنا فخور إني ابن هذا الوطن، والله فخور إني مصري، بكيت من الفرحة إننا قدرنا نعمل المنظر المبهج ده للعالم.. كل الشكر للقائمين والمنفذين، والافتتاح كان لكأس عالم وليس لمجرد بطولة أمم أفريقيا".

 وتابع: "مصر قالت كلمتها، وقدمت الوجه الحقيقي والحضاري لها، شكرًا لكل من ساهم في تقديم صورة مصر بهذا الشكل، الله عليكم يا شباب مصر".

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