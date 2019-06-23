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لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران

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متابعات حنان حمدتو

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أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

 ورحب نتنياهو بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمرار العقوبات المفروضة ضد إيران.

قال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد: إيران مصرة على مزيد من العمليات العدائية في المنطقة… وبفضل العقوبات الأمريكية، فإن إيران تواجه ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة.. وأنا مسرور بإعلان الرئيس ترامب بأن العقوبات سوف تستمر وتزداد.

وتابع: إن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

فيما أعرب بولتون عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا: نقدر قيادة نتنياهو وصداقته أيضا، وهو يمثل شريكا دائما للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بولتون:  "أنا أرحب بفرصة تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخلق حوارات استراتيجية بيننا".

وأضاف بولتون: العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية اتخذت مستوى بعيدا جدا بفضل القيادة المشتركة للبلدين.


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