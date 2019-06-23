» القبض على خلية داعشية

23 يونيو 2019 - 10:52 ص

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 23 يونيو، مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، يعملون في قاطع عسكري، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود ومتابعة ميدانية، تلقي القبض على ثلاثة من عناصر "داعش" الإرهابي في مدينة سامراء "جنوبي صلاح الدين".

وأكدت الخلية، أن العناصر الإرهابية، مطلوبين بقضايا إرهابية، وقد اعترفوا من خلال التحقيق معهم من قبل مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أنهم يعملون في ما يسمى "عسكري قاطع سامراء".

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة أصوليًا، بحق العناصر الإرهابيين الثلاثة.

وتعتبر مدينة سامراء التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، في محافظة صلاح الدين، وتبعد 125 كيلومترًا شمال العاصمة بغداد، من المدن التاريخية والمقدسة في البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وتعلن خلية الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.