اعتداء دموى على حفل زفاف

كشفت الشرطة البريطانية تفاصيل الاعتداء الوحشى على أفراد عائلة كانت تحتفل فى أحد شوارع المدينة باقتراب حفل زفاف أحد أبنائها.

ورغم أن الاعتداء وقع في أبريل الماضي، إلا أن الشرطة نشرت الفيديو مؤخرا، في محاولة للتعرف على المعتدين.

ويظهر الفيديو مجموعة من سبعة شبان يضربون ويركلون 5 نساء ورجال من أفراد عائلة واحدة، كانوا يرددون الأغاني احتفالاً بالزفاف المرتقب في أحد شوارع مانشستر بعد خروجهم من حانة.

وانهال الشبان بالضرب والركل والصفع على أفراد العائلة، ولم يكفوا عن ركل وضرب اثنين منهم فقدا الوعي، فيما حاول البقية الدفاع عنهما من دون جدوى.

وذكرت الشرطة البريطانية أن فرحة العائلة، التي لم يكشف عنها، تحولت إلى "ذكريات فظيعة" بسبب الاعتداء غير المبرر.

وأوضحت أن واحدًا من الضحايا أصيب بنزيف في الدماغ، فيما عانى آخرون من ارتجاج في المخ وكسور في العظام، علاوة على جروح وكدمات.





