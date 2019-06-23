مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

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مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

متابعات - أمينة عبد العال

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مقتل

سياري ميكونين

محاولة انقلاب

قتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حيث أطلق حرسه الشخصي النار عليه بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، التي قتل رئيسها المحلي أيضًا.

وأعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صباح اليوم الأحد مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين ورئيس ولاية أمهرة، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان في البلاد، في محاولة انقلاب عسكري بالولاية.

وأضافت في تصريحات صحفية أن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسئولاً كبيرًا آخر، ثمّ بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".


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