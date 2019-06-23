  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

ضاحي خلفان تميم

ضاحي خلفان: أعرف هذا الأمر عن قطر منذ 15 عامًا

الغزوالي

وزير الدفاع السابق يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

احلام مستغماني

بعد وفاة والدتها.. روائية شهيرة تقضى 10 سنوات فى هذا المكان

ارشيف

الحاضرون والغائبون بمؤتمر البحرين

الرئيس السيسي

رئيس "فيفا" يشكر السيسي على كرم الضيافة

ارشيف

تفاصيل عملية الانقلاب بإثيوبيا

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الحياة السياسية

جمال ريان
جمال ريان

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سيلفى الملك سلمان وولي العهد يشعل السوشيال ميديا

#

هذا ما قاله ولي العهد السعودي بشأن الحرب في المنطقة

#

شاهد.. ما رصدته الكاميرات لـ"بن سلمان" في القمة الإسلامية

#

«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان

بن سلمان

جمال ريان

أعلن الإعلامي الفلسطيني، ومذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، تضامنه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ضد الابتزاز الأمريكي، كما أطلق عليه.

وكتب "ريان" عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائًلا: "إن صحت هذه الفرضية فإنني أعلن وقوفي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان ضد الابتزاز الأمريكي، فلسطين والقدس جزء من عقيدتنا الإسلامية، وليس من حق أحد المساومة عليها  #الخليج #السعودية #الإمارات #قطر #مصر #المغرب_العربي"

وكان قد طرح  "ريان" على حسابه، "ورشة البحرين هدفها جمع الأموال والتبرعات العربية والدولية لتمويل صفقة الاعتراف بواقع سياسي إسرائيلي على فلسطين، لكن فلسطين فيها #القدس، وواقعها ديني في عقيدة المسلمين، فهل تنجح الصفقة في دفع العرب والمسلمين إلى التخلي عن جزء من عقيدتهم الإسلامية؟".

ورد أحد المتابعين قائلاً: "أول المشاركين النظام السعودي لأن ترامب يمسك مشنقة بن سلمان في قضية اغتيال جمال خاشقجي".

ليرد "ريان" عليه قائلاً: "إن صحت هذه الفرضية فإنني أعلن وقوفي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان ضد الابتزاز الأمريكي، فلسطين والقدس جزء من عقيدتنا الإسلامية، وليس من حق أحد المساومة عليها".

وتفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، حيث علق حساب يدعي "هذال الشلال": "أخ جمال إعلن وقوفك من الآن كان أنت صادق لأن لن ولم يساوم على القدس سموه حفظه الله".

يأتي هذا عقب ما كشفته الإدارة الأمريكية عن بعض تفاصيل ما وصفته بمبادرة الشرق الأوسط التي عرفت إعلاميًا باسم بصفقة القرن، والتي تتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن الخطة المثيرة للجدل إنشاء ممر يربط المناطق الفلسطينية، وكذلك إنشاء صندوق استثماري عالمي لتمويل إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق
» سيناتور أمريكي: ليس من حق أي جهة أن تتدخل في الشأن السوداني
» "النني" يتلقى خبرًا سارًا بمعسكر الفراعنة
» هل يجوز أداء صلاة العيد بدون خطبة.. جمعة يرد
» شاهد.. فيديو نادر لنانسي عجرم مع والدها
» الغزواني يتصدر نتائج فرز صناديق الانتخاب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي