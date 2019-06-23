» سقوط مروحة على طالبة أثناء تأدية امتحانات الثانوية

23 يونيو 2019 - 01:54 م

أصيبت طالبة بإصابات بالغة إثر سقوط مروحة سقف عليها أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة، في مدرسة فاطمة الزهراء بحدائق القبة

البداية عندما وردت معلومات للمقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على مدرسة فاطمة الزهراء مفاده سقوط مروحة وإصابة طالبة.

وتبين أنه أثناء أداء الطلاب للامتحانات سقطت مروحة سقف على طالبتين ما أدى لإصابة طالبة منهم في رأسها، ونجاة الأخرى.

وتم نقل الطالبة للمستشفى لتلقي العلاج وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم واضطرت النيابة العامة للتحقيق.