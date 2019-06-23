  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:25 م
بحث متقدم
محمد عبده

محمد عبده يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

مريام فارس

بعد إساءتها لمصر.. "ليلية سوداء" في حياة ميريام فارس

خاشقجى

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

ارشيف

"وول ستريت جورنال" تكشف مفاجأة عن قيمة الجنيه المصري

جامعة الطائف

قرار مفاجئ.. جامعة سعودية توقف الحفلات الغنائية

رسائل من الحرب العالمية الأولي

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

بالسعودية..

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

الحياة السياسية

خاشقجى
خاشقجى

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تنشر تسجيلات مُفزعة عن لحظة قتل خاشقجي

#

تعرف على النجوم الأعلى أجرًا بـ"البريمرليج" وترتيب صلاح بينهم

#

أحمد عمر هاشم:الصوفية موجودة منذ عهد الرسول

#

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، بيانًا حادًا، بشأن بيان مقررة الأمم المتحدة حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في تركيا.

وأعربت الهيئة عن رفضها التام، واستنكارها الشديد "لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان من اتهامات باطلة لقيادة المملكة ونظامها العدلي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وقالت في بيان صادر عن الأمانة العامة للهيئة أمس، إن "المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وآيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها".

وأكد البيان أن "هذا التقرير يعد تدخلاً سافرًا للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم".

وأضاف: "إنه لا أدل على أن التقرير يفتقد المصداقية من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة وقبل أن يجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة".

وختم بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مشددا على أن "شعب المملكة وقيادته، كما يقف صفا واحدا في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي "رحمه الله"، مع محاسبة المسؤولين عن ذلك؛ فإنه يقف صفا واحدا أيضا ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، كما يقف صفاً واحدا ضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وحاضن قبلتهم ومقدساتهم".

وكان وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، قال إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة
» عودة الطفل "إيلان" من جديد
» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا
» تصريحات" مريام فارس مصر" تثير السخط في الوسط الفني
» ساويرس لنشطاء "تويتر": أنا بفرح بحبكم
» سقوط مروحة على طالبة أثناء تأدية امتحانات الثانوية
» البرلمان الإيراني يصوّت على هذا القرار
» يذبح سيدة لشراء "الكيف"
» بقعة ماء تتسبب فى صدمة لملكة جمال
» بالصور.. ابنة جورج وسوف تصدم متابعيه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي