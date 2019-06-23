» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا

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هدد کمال خرازي رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بتقلص التزامها بالاتفاق النووي قريبًا ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأمريكية عبر آلية للتجارة، وفقًا ما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء الأحد.

وأعلنت إيران مايو الماضى إنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجًا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت الوكالة عن خرازي قوله "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الـ60 يوما التي أعلنتها إيران في مايو، فسنتخذ خطوات جديدة، ستكون خطوات إيجابية إذا وفروا موارد (لانستكس) آلية التجارة الأوروبية المزمعة.. لجعل التجارة ممكنة".

وفي نفس السياق أعلن الرئيس الأمريكي عبر موقع تويتر "سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين"، مضيفا "لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية".

وأوضح أنه "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والتحقق الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".

وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.


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