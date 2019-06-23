  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
محمد عبده

محمد عبده يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

مريام فارس

بعد إساءتها لمصر.. "ليلية سوداء" في حياة ميريام فارس

خاشقجى

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

ارشيف

"وول ستريت جورنال" تكشف مفاجأة عن قيمة الجنيه المصري

جامعة الطائف

قرار مفاجئ.. جامعة سعودية توقف الحفلات الغنائية

رسائل من الحرب العالمية الأولي

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

محمد عبده يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

الصفحة الأخيرة

محمد عبده
محمد عبده

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من "آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على سموحة

#

رد ناري من تركي آل الشيخ على تهديد عضو مجلس إدارة الأهلي

#

"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

#

"هنيدي" يطالب "آل الشيخ" بهذا الأمر

صدم فنان العرب، محمد عبده، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عقب مغادرته مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج" بدون سابق إنذار، ما دفع "آل الشيخ" لتعليق: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".

 وكان قد نشر "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصى على تويتر، صورة لمحادثة في  مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج"، حيث كتب خلال المحادثة: عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة، ويأتي تعليق آل الشيخ على الصورة: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".

لينشر بعدها تركي آل الشيخ تغريدة أخرى يشير بها، إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها، معلقًا: "مو للدرجة دي عاد".

وواصل تركي آل الشيخ نشر فيديوهات عن محمد عبده ثم نشر صورة له متخفيًا، معلقًا على الصورة: "اطلعك من مليون واحد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة
» عودة الطفل "إيلان" من جديد
» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا
» تصريحات" مريام فارس مصر" تثير السخط في الوسط الفني
» ساويرس لنشطاء "تويتر": أنا بفرح بحبكم
» سقوط مروحة على طالبة أثناء تأدية امتحانات الثانوية
» البرلمان الإيراني يصوّت على هذا القرار
» يذبح سيدة لشراء "الكيف"
» بقعة ماء تتسبب فى صدمة لملكة جمال
» بالصور.. ابنة جورج وسوف تصدم متابعيه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي