بعد إساءتها لمصر.. "ليلية سوداء" في حياة ميريام فارس

شن عدد من الفنانين ورواد التواصل الاجتماعي، هجومًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بسبب إساءتها لمصر في أحد المؤتمرات الصحفية، حيث بررت عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بسبب أن أجرها أصبح "تقيل على مصر"، ما سبب موجة غضب واسعة وصفها البعض بـ"الليلة السوداء" لـ مريام فارس.

في السياق، شن الفنان أحمد فهمي هجومًا على ميريام فارس بعد إساءتها لمصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان موازين بالمغرب.

وغرد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "بقيتي تقيلة علي مصر..اتعلمي من نجوم العالم العربي هتفهمي إنك غلطتي غلطة عمرك بالجملة دي .. #هي_دي_مصر_يا_ميريام".

من جانبه، كتب المنتج وليد منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر، كام كيلو يعني بالظبط علشان اقدر أحسب تقيلة بجد ولا إيه، والله العظيم عيب إنتي كنتي بتاخدي 20 ألف دولار لما كنا بنشغلك".

وأضاف: "والدولار كان بـ7 جنيهات يعني بتاخدي ما يوزي 140 ألف جنيه، يعني يا دوب ثمن إيجار السماعات في حفلة من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني أو حماقي أو شيرين يا تقيلة انتي".

كما دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #ميريام_فارس، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي تويتر.

وجاءت التغريدات كالتالى: "تخيل واحده بتكلم على بلد عملت عمرو دياب وتامر وشيرين وإليسا ونانسي وحماقي وغيرهم إنتي آخر أغنية عملتيها كانت إيه أصلاً، #ميريام_فارس مصر مازالت هوليود الشرق ودا أخرك".

وكانت ميريام فارس قد أجابت على سؤال عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر خلال مؤتمر صحفي بموازين، قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: «أصبحت تقيلة على مصر».