«أجيري» يظهر العين الحمراء لنجوم المنتخب

23 يونيو 2019 - 06:22 م

عقد المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة نارية مع اللاعبين بسبب أزمة السوشيال ميديا، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وأنهم نجوم كبار يجب أن تكون تصرفاتهم على وسائل التواصل بحساب وحذر .

وطلب أجيرى، فى اجتماعه باللاعبين، ضرورة التركيز والاستعداد لمباراة الكونغو المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل .



كان منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه ، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا صاحب المركز الأول بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.









