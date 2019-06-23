شاهد.. أول ظهور لـ«الشيخ المحلاوى» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

زار وفد من قيادات "الجماعة الإسلامية"، الداعية البارز، الشيخ أحمد المحلاوي بمقر إقامته الإسكندرية، للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يعاني متاعب ألزمته المنزل منذ سنوات.

وضم الوفد كلاً من: أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وعلي الديناري، وبهيج علي، ومحمد عمر عبدالرحمن "أسد"، نجل الشيخ عمر عبدالرحمن، الزعيم الراحل للجماعة، ورفعت حسن "أبوعاصم" من قيادات الجماعة بالإسكندرية.

وقالت الجماعة، إن الزيارة كانت من أجل الاطمئنان على صحة الشيخ المحلاوي وتهنئته بعيد الفطر المبارك، حيث اطمأنوا عليه واستمعوا إليه، واستعادوا معه الذكريات وقتما كان يسابق الجميع للاستماع إلى خطبه ومحاضراته في محافظات مصر المختلفة.

ويعد المحلاوي، من أشهر الدعاة في مصر، وتم اعتقاله إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وتكلم عنه في خطاب ألقاه في الخامس من سبتمبر 1981 قبل شهر من اغتياله، قال فيه: "الرجل بتاع الإسكندرية.. الخطيب اللي كان بينال مني.. ومن بيتي أهو مرمي في السجن زي الكلب".

وظل ممنوعًا من الخطابة لسنوات طويلة إلى أن عاد للظهور في 4 فبراير 2011 حين قام بأداء خطبة في جامع القائد إبراهيم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا وكان ذلك في "جمعة الرحيل" في أعقاب ثورة 25 يناير، وظل يحفز المتظاهرين بخطبه الحماسية حتى رحيل الرئيس حسني مبارك عن الحكم يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

وقد تعرض للاحتجاز داخل مسجد القائد إبراهيم، عندما حاصره مجهولون عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور الجديد وذلك يوم 14 ديسمبر 2012. واستمر الحصار 15 ساعة.

وفي الأسبوع التالي، احتشد مؤيدوه وصلوا ورائه، ورجع المهاجمون عقب الصلاة فهاجموا الحشد إلا أن قوات الأمن تدخلت وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط المسجد وفرضت الأمن. وأصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بمنعه من الخطابة.

وأصيب المحلاوي البالغ من العمر 94 عامًا في عام 2017 بأزمة صحية شديدة، ألزمته الإقامة الدائمة بالمنزل.