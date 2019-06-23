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مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»

عرب وعالم

مظاهرات حاشدة في المغرب رفضا لـ «مؤتمر البحرين»
مظاهرات حاشدة في المغرب رفضا لـ «مؤتمر البحرين»

خالد الشرقاوي - وكالات

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أكد آلاف المتظاهرين في العاصمة المغربية الرباط، "إدانتهم" ورفضهم لمؤتمر البحرين الذي يرتقب أن تطرح فيه الولايات المتحدة الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وقطع المتظاهرون الشارع الرئيسي للعاصمة رافعين لافتات كتب عليها: "الشعب المغربي يندد بصفقة الخيانة وورشة المنامة"، وشعارات تطالب بـ"إسقاط مؤتمر العار"، مؤكدين رفضهم "أي مشاركة للمغرب في المؤتمر من أي مستوى كان".

وشاركت في المظاهرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، عدة هيئات سياسية إسلامية ويسارية، منها حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحكومي بجماعة "العدل والإحسان" المعارضة الراديكالية شبه المحظورة، والتي تعد أكبر تيار إسلامي في المغرب، بالإضافة إلى فدرالية "اليسار الديمقراطي" وحزب "الاستقلال" المعارض، وكذلك أعضاء حركة "بي دي إس"، التي تنادي بمقاطعة إسرائيل ونشطاء نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، بإقرار قانون "يجرم التطبيع" مع إسرائيل.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن قال مطلع يونيو الجاري، إن "المملكة لا علم لها بأي خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط".

وتقاطع السلطة الفلسطينية، مؤتمر المنامة، الذي يحمل عنوان "من السلام إلى الإزدهار"، معتبرة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعلن دعمها لإسرائيل، تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مشاركة المغرب في مؤتمر المنامة حول الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، لكن السلطات المغربية لم تؤكد أو تنف هذا البنأ.


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