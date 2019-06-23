» «الديهي»: الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاقتصاد المصري هو الأعلى نموًا في المنطقة العربية بمعدل تجاوز نسبة 5,5% سنويًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الزيادة السكانية تعتبر العدو الأول الذي يلتهم معدلات النمو التي تحققت من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع "الديهي"، أن الزيادة السكانية في مصر تتجاوز بنسبة 50% من زيادة الدول الأوروبية مجتمعة، مشيرًا إلى أن المواليد في مصر تعادل سنويًا عدد سكان دولة اليونان.

وطالب "الديهي"، الدولة المصرية بوضع خطط لمواجهة الانفجار السكاني الذي يمثل عائقًا أمام انطلاق الاقتصاد المصري.