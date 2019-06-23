6 شروط للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

23 يونيو 2019 - 07:44 م

كشف مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، الذي بدأ اليوم الأحد، باستقبال طلبات الأجانب الراغبين بالحصول على إقامة بمواصفات عديدة في السعودية، عن ستة شروط لمن يرغب بالتقدم إلى المركز بطلب حمل الإقامة الجديدة.

وقال المشرفون على المركز إن شروط التقديم هي:

1- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

2- ألّا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

3- خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

4- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

5- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

6- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.

وأقرت السعودية نظام الإقامة المميزة، الشهر الماضي، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات شبيهة بنظام ”الجرين كارد“ المتبع في عدة دول، وفق شروط تتضمن دفع رسوم باهظة مقارنة برسوم الإقامة العادية، مقابل التمتع بمزايا مثل حرية التنقل والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.