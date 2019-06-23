» إيتو لـ«صلاح»: برشلونة بوابتك لجائزة الأفضل في العالم

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إيتو

الأفضل في العالم

وجه صامويل إيتو، نجم الكاميرون الأسبق، نصيحة إلى  محمد صلاح، جناح ليفربول بالانتقال إلى  برشلونة الإسباني، حتى يكون أفضل لاعبي العالم. 
وتربط التقارير الصحفية العالمية يوميًا انتقال صلاح هداف الدوري الإنجليزي لعملاقي الكرة الإسبانية سواء ريال مدريد أو برشلونة، على الرغم من التأكيدات التي تشير إلى رغبة الفرعون في الاستمرار مع الريدز بالموسم المقبل، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

ويقود صلاح، منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 التي انطلقت يوم الجمعة الماضية بفوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف سجله محمود تريزيجيه، في المباراة التي لعبت على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الأسد الكاميروني إيتو اليوم في تصريحات لشبكة BBC البريطانية:" أعتقد أن برشلونة يناسب صلاح أكثر من ريال مدريد".

وأضاف إيتو، الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية:" على صلاح أن يوقع لبرشلونة لو أتيحت له فرصة الانضمام لأفضل دوري بالعالم، لديه كل ما يلزم ليكون من أفضل لاعبي العالم".

ووصلت قيمة صلاح السوقية لـ150 مليون يورو،بعد مواصلته مسلسل التألق مع ليفربول بالموسم المنقضي بتسجيله منذ إنضمامه للريدز موسم 2017، 54 هدفًا في 74 مباراة

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