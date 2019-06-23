  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

محمد أبوتريكة

فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. درجات الحرارة

السعودية

6 شروط للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

عمرو وردة

عقوبة على جميع لاعبي المنتخب واستبعاد عمرو وردة

إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر

«إبراهيم سعيد» عن تحرش لاعبي المنتخب بـ«ميرهان»: الكار باظ

بالفيديو.. ميريام فارس تصدر أصواتا غير مفهومة

اعتذار وتوضيح من ميريام فارس: تحيا مصر

انتخابات تركيا

المعارضة التركية تفوز برئاسة بلدية اسطنبول

أول ظهور لـ «الشيخ المحلاوي» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

شاهد.. أول ظهور لـ«الشيخ المحلاوى» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

مجلس النواب

بالأرقام.. البرلمان يوافق على موازنة النواب الجديدة

فنانة شهيرة:رجال لا يعرفون إقامة علاقة جنسية بدون الضرب

الصفحة الأخيرة

ديما بياعة
ديما بياعة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب

#

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

#

فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب

#

هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها

الضرب

رجال

ديما بياعة

علاقة جنسية

فنانة شهيرة

دافعت الفنانة السورية ديما بياعة، عن حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن الدين يرفض العديد من الأشياء التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرفض ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليين جنسيًا.

وبررت ديما بياعة موقفها من المثليين جنسيًا، في تصريحات تلفزيونية، قائلة: "مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني".

وأضافت: "كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا".

وتابعت الفنانة السورية: "على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟".

وأثير حول ديما بياعة جدل واسع؛ بعد الكشف عن برومو حلقتها التي قالت فيها هذه التصريحات ببرنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور، حيث ظهرت وهي تقدم وصلة رقص جريئة مع زوجها على المسرح أمام الجمهور؛ ما أثار ذهول مقدم البرنامج والمشاهدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» منظمة التحرير الفلسطينية تجدد معارضتها لـ«مؤتمر البحرين»
» إيتو لـ«صلاح»: برشلونة بوابتك لجائزة الأفضل في العالم
» «الديهي»: الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب
» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة
» عودة الطفل "إيلان" من جديد
» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا
» تصريحات" مريام فارس" عن مصر تثير السخط بالوسط الفني

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي